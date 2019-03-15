Новости версия для печати В России стартовал благотворительный проект «Мечтай со мной» Орловская область присоединилась к команде, исполняющей мечты. Заветные желания детей исполнились в Кромах, Мценске и Орле. О том, кто стал героем проекта в Болхове - в нашем сюжете.



Говорят, что если поможешь исполнить чью-то мечту, своя быстрее сбудется. У воспитанника Болховского дома-интерната желание исполнилось. Шестнадцатилетний Сергей Ярославцев получил в подарок наборы для рисования красками. Творчеством юноша занимается практически полжизни. Сергей Ярославцев, воспитанник Болховского дома-интерната: «Привлекает сила деревьев, ветки, листва. Сейчас я учусь, хочу научиться рисовать море: цвета, движение, пенные барашки». В Болхов Сергей Ярославцев переехал из Новочеркасска. Там он воспитывался в интернате, который описывал Рубен Гонсалес Гольего в своем романе «Белое на черном». Возможно, и это стало причиной того, что юноша занялся творчеством. Не помешала ему и болезнь. Кисточку юному художнику приходится держать зубами Работы Сергея были отмечены на высоком международном уровне. В 2016 году юноша стал лауреатом международной премии «Филантроп». Впереди у Сергея продолжение развития в творчестве, для которого, как известно, нет границ. «Мечтай со мной» — это история про добрых людей вокруг, про преодоление препятствий, про диалог поколений, про то, как быть счастливым, несмотря ни на что», говорится на сайте проекта









Анастасия Дорохова

15 марта 2019 года







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