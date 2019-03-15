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В России стартовал благотворительный проект «Мечтай со мной»Орловская область присоединилась к команде, исполняющей мечты. Заветные желания детей исполнились в Кромах, Мценске и Орле. О том, кто стал героем проекта в Болхове - в нашем сюжете.
Говорят, что если поможешь исполнить чью-то мечту, своя быстрее сбудется. У воспитанника Болховского дома-интерната желание исполнилось. Шестнадцатилетний Сергей Ярославцев получил в подарок наборы для рисования красками. Творчеством юноша занимается практически полжизни.
Сергей Ярославцев, воспитанник Болховского дома-интерната: «Привлекает сила деревьев, ветки, листва. Сейчас я учусь, хочу научиться рисовать море: цвета, движение, пенные барашки».
В Болхов Сергей Ярославцев переехал из Новочеркасска. Там он воспитывался в интернате, который описывал Рубен Гонсалес Гольего в своем романе «Белое на черном». Возможно, и это стало причиной того, что юноша занялся творчеством. Не помешала ему и болезнь. Кисточку юному художнику приходится держать зубами
Работы Сергея были отмечены на высоком международном уровне. В 2016 году юноша стал лауреатом международной премии «Филантроп». Впереди у Сергея продолжение развития в творчестве, для которого, как известно, нет границ.
«Мечтай со мной» — это история про добрых людей вокруг, про преодоление препятствий, про диалог поколений, про то, как быть счастливым, несмотря ни на что», говорится на сайте проекта
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