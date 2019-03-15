Новости версия для печати Орловский районный суд поставил точку в уголовном деле о страшном ДТП на железнодорожном переезде Авария произошла в июне прошлого года в Орловском районе.



Напомним, автобус ПАЗ, принадлежащий администрации Орловского района, выехал на переезд под красный свет и столкнулся с локомотивом. На месте ДТП погибли 4 человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести. Суд поддержал позицию прокуратуры о виновности водителя, приговорив его к шести годам колонии-поселения с запретом управлять транспортом на срок 2 года 11 месяцев.





Иван Суверин

15 марта 2019 года







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