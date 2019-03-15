Новости версия для печати Сегодня День добрых дел Более 50 орловцев сдали кровь.



Орел наряду с 50-ю странами мира присоединился к празднованию Дня добрых дел. В его рамках на Орловской станции переливания крови состоялась акция «Спаси человека», сообщает сайт городской администрации Орла. В акции приняли участие более 50 студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, представителей волонтерских движений, воспитанников детско-юношеского центра «Десантник» и учебного центра «ДОСААФ».





Орловское Информбюро

15 марта 2019 года







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