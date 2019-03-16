Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Мечты - сбываются. Сегодня - день добрых дел.

- Торговый тупик. Как ремонт дороги может повлиять на работу общепита?

- Сегодня вынесли приговор водителю, который не довез хор Орловского района.

- Почта России «ускорилась» до 30 секунд.



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Вести-Орёл

15 марта 2019 года







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