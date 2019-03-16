Орел готовится к озеленению

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суббота
16.03.2019
16:40:15
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Орел готовится к озеленениюВ текущем году на эти цели предусмотрено 15 млн рублей.
Кто именно будет заниматься «зеленым» благоустройством Орла, решит аукцион. Он уже размещен на сайте Госзакупок. Согласно конкурсной документации, на содержание парков и скверов направят еще пять с половиной миллионов рублей, чуть больше, чем в шесть миллионов обойдется покос травы. Также предусмотрены монтаж и установка шести топиарных фигур. И кроме этого, запланированы работы по содержанию трех крупных лесопарковых зон – «Андриабужа», «Лужков» и «Ботаники».
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