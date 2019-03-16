Новости версия для печати Орел готовится к озеленению В текущем году на эти цели предусмотрено 15 млн рублей.



Кто именно будет заниматься «зеленым» благоустройством Орла, решит аукцион. Он уже размещен на сайте Госзакупок. Согласно конкурсной документации, на содержание парков и скверов направят еще пять с половиной миллионов рублей, чуть больше, чем в шесть миллионов обойдется покос травы. Также предусмотрены монтаж и установка шести топиарных фигур. И кроме этого, запланированы работы по содержанию трех крупных лесопарковых зон – «Андриабужа», «Лужков» и «Ботаники».





Надежда Невматулина

16 марта 2019 года







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