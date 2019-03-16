Новости версия для печати Орел вступит в войну с амброзией и минирующей каштановой молью На борьбу с опасными вредителями город потратит 450 тыс. рублей.



Планируется закупить феромонные ловушки на каштанах. Их развесят на высоте от трех до четырех метров. В каждой ловушке - клейкий ароматизированный картридж. Всего закупят 750 ловушек. Их развесят на 250 каштанах. Лечить будут деревья на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улицах Октябрьской и Комсомольской. В мэрии отметили, что операция по спасению каштанов развернётся в мае, когда начнётся лёт минирующей моли.





Надежда Невматулина

16 марта 2019 года







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