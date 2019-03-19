ПФР: длительный трудовой стаж – основание для досрочного назначения пенсии

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вторник
19.03.2019
3:30:00
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ПФР: длительный трудовой стаж – основание для досрочного назначения пенсииС начала года 24 жителя региона уже воспользовались такой возможностью и вышли на пенсию досрочно.
Всё дело в федеральном законе. Он вступил в силу с 1 января. Теперь право выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) предоставляется женщинам, имеющим страховой стаж 37 лет, и мужчинам со стажем 42 года. Но в ведомстве уточнили, что декретные отпуска, служба в армии по призыву, уход за нетрудоспособными гражданами в страховой стаж, дающий право пойти на пенсию раньше, не засчитываются.
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