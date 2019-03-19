Новости версия для печати ПФР: длительный трудовой стаж – основание для досрочного назначения пенсии С начала года 24 жителя региона уже воспользовались такой возможностью и вышли на пенсию досрочно.



Всё дело в федеральном законе. Он вступил в силу с 1 января. Теперь право выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста (но не раньше, чем в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) предоставляется женщинам, имеющим страховой стаж 37 лет, и мужчинам со стажем 42 года. Но в ведомстве уточнили, что декретные отпуска, служба в армии по призыву, уход за нетрудоспособными гражданами в страховой стаж, дающий право пойти на пенсию раньше, не засчитываются.





Надежда Невматулина

18 марта 2019 года







На главную страницу





