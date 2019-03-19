Новости версия для печати За два месяца этого года орловцы зарегистрировали около трёх тысяч объектов недвижимости Об этом сообщили в региональном Росреестре.



Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости имеется запись о 450 тысячах земельных участков и без малого о полумиллионе объектов капитального строительства. В прошлом году эта база пополнилась на 18 тысяч объектов, сообщает ведомство.





Надежда Невматулина

18 марта 2019 года







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