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За прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 25 ДТП

Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы, один человек погиб.

16 марта в 12:15 водитель автомобиля «Лексус» двигался по ул.1-й Курской
и в районе д.1 допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ-172422», который двигался со встречного направления, после чего произошел наезд автомобиля «Лексус» на препятствие - бордюрный камень и стойку дорожного знака. При ДТП водитель автомобиля «Лексус» получил телесные повреждения, госпитализирован. 
 
16 марта в Мценске в 15 часов водитель «Рено Меган» следовал по пл. Ленина и в районе д. 27, при движении задним ходом, допустил наезд на пешехода-женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы, доставлена в медицинское учреждение. 
 
17 марта в 20:30 водитель «Рено Логан» следовал по ул. Спивака и в районе д. 74 Д произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-212300», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Рено» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
 



Орловское Информбюро
18 марта 2019 года

 


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