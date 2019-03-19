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Коротко о главном

- Это лужа или яма? Почему там, где был асфальт, теперь не пройти ни проехать?





- Требования, которые не меняются уже 26 лет. Орловский СОБР подводит итоги в день создания отряда.





- В Орле заработал электронный сервис записи.

