Новости версия для печати Орловский регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по собираемости налогов Так, в 2018 году поступления имущественных налогов составили 3 млрд 647 млн рублей.



Руководитель департамента финансов отчиталась о результатах деятельности регионального правительства в этой сфере. По информации Елены Сапожниковой, доходов в прошлом году в областной бюджет поступило на 5 млрд рублей больше, чем в 2017-м. Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Впервые с 2011 года областной бюджет исполнен с профицитом - за 2018 год, объем которого составил 326 млн рублей». Кроме этого, на комитете обсудили и инвестиционную политику региона. По словам Сергея Антонцева, область в рейтинге инвестклимата по результатам прошлого года поднялась на 21 пункт - с 48 на 27 место. А совокупный объем всех предоставленных в 2018 году налоговых льгот составил более 250 млн рублей.





Надежда Невматулина

18 марта 2019 года







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