Орловский регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по собираемости налогов

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вторник
19.03.2019
3:30:14
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Орловский регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по собираемости налоговТак, в 2018 году поступления имущественных налогов составили 3 млрд 647 млн рублей.
Руководитель департамента финансов отчиталась о результатах деятельности регионального правительства в этой сфере. По информации Елены Сапожниковой, доходов в прошлом году в областной бюджет поступило на 5 млрд рублей больше, чем в 2017-м.
Кроме этого, на комитете обсудили и инвестиционную политику региона. По словам Сергея Антонцева, область в рейтинге инвестклимата по результатам прошлого года поднялась на 21 пункт - с 48 на 27 место. А совокупный объем всех предоставленных в 2018 году налоговых льгот составил более 250 млн рублей.
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