Новости версия для печати В Орле отметили 140 лет со дня образования уголовно-исполнительной системы России Начало этой системе положил император Александр II, учредив своим указом в составе министерства внутренних дел тюремный департамент.



Большинство серьезных преступлений в России сегодня, как и 140 лет назад, карается лишением свободы. Надежно отделить осужденных преступников от законопослушных россиян - эта задача за весь период существования службы не изменилась. С профессиональным праздником работников системы поздравили первые лица региона.





Иван Суверин

18 марта 2019 года







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