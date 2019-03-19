Новости версия для печати Орловчанки сильны в мини-футболе Дублирующий состав женской мини-футбольной сборной ОГУ имени И.С. Тургенева стал победителем зонального этапа Первой лиги. Финальную точку наша команда поставила на своей площадке.



В минувшую субботу подопечные Игоря Химушкина обыграли воронежский «Факел» со счетом 13:1. Преимущество наша команда создала себе с первых минут и уже не отпускала до конца матча. Отметим, что весь турнир наша команда прошла без поражений. Финальная часть Первенства Первой лиги состоится в середине апреля. По предварительным данным она может пройти в Орле.





Анастасия Дорохова

18 марта 2019 года







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