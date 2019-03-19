Новости версия для печати Орловские кикбоксеры – призеры Чемпионата и Первенства ЦФО Турнир в разделе «фулл-контакт» прошел в Курске, в нем приняли участие более 350 спортсменов.



В активе наших спортсменов девять медалей разного достоинства. Лучшими в своих весовых категориях стали Анастасия Фасхутдинова, Владислав Чичерин и Артем Дубовиков. Четыре орловца поднялись на вторую ступень пьедестала почета: Вячеслав Красавин, Дарья Шестакова, Александр Чемоданов и Андрей Артамонов. Бронзовые медали соревнований завоевали Владимир Михалев и Никита Арбузов. Отметим, что обладатели золотых и серебряных наград соревнований получили право выступить на Чемпионате России, который состоится в апреле в Иркутске.





Анастасия Дорохова

18 марта 2019 года







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