Новости версия для печати В аварии, которая произошла накануне на улице Спивака в Орле погиб водитель Фатальных повреждений ни один из автомобилей при столкновении не получил. Поэтому полицейские предположили даже, что водитель «Рено Логан» скончался по ходу движения от естественных причин, и лишь потом угодил в ДТП. Впрочем, осмотрев место происшествия детально, инспекторы пришли к выводу: и само столкновение вполне могло повлечь летальный исход.



К тому же, как пояснил друг погибшего, на плохое самочувствие водитель «Логана» никогда не жаловался. Причины смерти автомобилиста, как и причины ДТП, предстоит выяснить следствию. Инспекторы отметили, что на момент происшествия мужчина за рулем «Рено» не был пристегнут ремнем безопасности, в отличие от автомобилистки, управлявшей «Нивой Шевроле». Женщина отделалась сравнительно легко, но все равно попала в больницу: лямка ремня повредила ключицу. Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Водитель автомобиля «Рено Логан» двигался по улице Спивака со стороны карачевского шоссе в направлении улицы Черепичной. Женщина, управлявшая автомобилем «Нива Шевроле» двигалась во встречном направлении. В районе дома № 74 Д произошло столкновение двух транспортных средств. В результате водитель «Рено Логан» скончался на месте происшествия. Водитель «Нивы Шевроле» была доставлены в медучреждение для оказания врачебной помощи». Пока на месте ДТП велись следственные действия, движение по улице Спивака инспекторам пришлось ограничить. Хотя удар автомобиль «Нива» выдержал лучше, чем «Рено Логан», внедорожник, тем не менее, утратил ход. Удалять машину с проезжей части в отсутствие хозяйки полицейским пришлось своими силами.









Иван Суверин

18 марта 2019 года







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