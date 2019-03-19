Новости версия для печати ГИБДД ведет мониторинг дорог в Орле С приходом весны ситуация на орловских дорогах ухудшилась - огромные ямы, трещины становятся причинами ДТП и поломок автомобилей.



К настоящему моменту орловским ГИБДД всего было выдано 34 предписания об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети, выявлена одна неисправность в работе светофоров. В органы прокуратуры направлено 5 информаций. Такое пристальное внимание к дорожному полотну объясняется неутешительной статистикой. За неделю пять ДТП выявили недостатки улично-дорожной сети.





Татьяна Напольских

18 марта 2019 года







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