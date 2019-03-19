Новости версия для печати Школьные госэкзамены - стартуют Уже через два дня начнется досрочный период сдачи Единого государственного экзамена.



В этом году во всех пунктах его проведения будет применена технология печати экзаменационных материалов в аудиториях, а также технология сканирования в штабе пунктов проведения экзаменов. Будет работать система видеонаблюдения в онлайн-режиме.





Татьяна Напольских

18 марта 2019 года







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