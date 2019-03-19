Новости версия для печати Заседание правительства Орловской области На нем присутствовали все главы районов. В повестке заседания два вопроса: как поднять промышленность и улучшить инвестиционный климат в регионе.



Сегодня на заседании правительства Орловской области был представлен исполняющий обязанности главы департаменты информационных технологий. Это инженер, экономист, менеджер с несколькими высшими образованиями - Александр Пилипенко. Он же будет ответственным за национальный проект «Цифровая экономика». Глава региона посоветовал сразу погрузиться в работу, не откладывая в долгий ящик. В повестке заседания - рассмотрение итогов работы промышленного комплекса за 2018 год. Судя из доклада, пока прослеживается отрицательная динамика. Менять ее порой приходится, прибегая к ручному управлению. Как пример, Мценский литейный завод - его работу удалось наладить совместными усилиями власти и бизнеса. Перспектива на 2019 год - улучшить показатели, этого ждут от запуска нового производства. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Во втором полугодии текущего года ожидается начало выпуска сельхозтехники и погрузчиков на площадях бывшего завода «Дормаш». Хотя этот вопрос, безусловно, еще требует серьезной проработки, но основания для движения в этом направлении есть». Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности и торговли Орловской области: «Численность работников промышленных предприятий в 2018 году составило 47,8 тысяч человек. Средняя заработная плата в промышленности выросла более чем на 6% к уровню 2017 года и достигла 27,2 тысячи рублей. Фактически на всех крупных промышленных предприятиях заработные платы выше среднего регионального уровня». Улучшить инвестиционный климат - такую задачу поставил президент страны во время ежегодного послания. По итогам прошлого года Орловщина находится на 16 месте по усовершенствованию контрольно-надзорных органов. По направлениям целевой модели пока стопроцентного результата нет - подвел человеческий фактор. Но работает Инвестпортал, недавно его перевели на китайский язык, и, к тому же, он стал доступен для потенциальных инвесторов с телефонов.





Анна Вайсергисер

18 марта 2019 года







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