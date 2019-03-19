Новости версия для печати Орловская плодоовощная продукция готова стать одним из региональных брендов Поставлена задача - сделать ее конкурентоспособной на внутрироссийском рынке. Эту проблему обсудили на региональной конференции, посвященной вопросам селекции и импортозамещения в сфере плодовых культур.



Конференция прошла во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур. И там можно было не только на словах, но и на деле убедиться, что потенциал и научная база для выполнения этой задачи - есть.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул значимость проводимой на базе института селекционной работы в контексте задач по импортозамещению, поставленной президентом страны. Отечественное садоводство на сегодняшний день обеспечивает чуть больше 20% общей потребности населения страны во фруктах и ягодах. В прошлом году в Глазуновском районе посадили 16,5 тыс. саженцев сортовых яблонь на площади 4 гектара, в этом и следующем году запланирована посадка еще 20 гектаров плодовых садов суперинтенсивного типа. Конечно, говорили и о поддержке тружеников земли.





Татьяна Напольских

18 марта 2019 года







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