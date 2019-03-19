Новости версия для печати В Орел с международного турнира приехало сразу три медали В минувшие выходные в Эстонии прошел Чемпионат мира по легкой атлетике среди сурдлимпийцев.



Орловскую область на турнире представили два спортсмена. Так, Виктория Аксенова завоевала серебро на дистанции 400 метров и золото в командной эстафете «4 на 400 метров». Еще одна серебряная медаль в активе мужа Виктории - Ильи Аксенова. Свою награду легкоатлет завоевал на третьем этапе эстафеты «4 на 400». Напомним, оба спортсмена пробились на Чемпионат мира по итогам Чемпионата России. Отметим, что Илья Аксенов на дистанции 400 метров выступал впервые.





Анастасия Дорохова

18 марта 2019 года







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