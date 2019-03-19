Новости версия для печати Волонтеры проекта «Мечтай со мной» исполнили мечту орловского мальчика Никиты Усикова Психотерапевты сходятся во мнение, что путь к исцелению лежит в радостных событиях и исполненных заветных желаний. В такие моменты у людей с тяжелыми заболеваниями появляться надежда на будущее. Благотворительный проект «Мечтай со мной» был создан 5 лет назад. За это время волонтеры исполнили мечты более 70 человек. Попало в этот список добрых дел и желание Никиты из Кром. Он перенес рак крови. Вместе с родителями начал жить заново.



Это сейчас Татьяна спокойно пьет чай со своим сыном, помогает ему делать уроки и осваивать героскутер. О событиях двухлетней давности старается не вспоминать, в доме нет фотографий того периода, ничего, что напоминало бы о страшном диагнозе сына - раке крови. Они победили. Никита сейчас в стадии ремиссии. А для себя Татьяна выбрала путь - исполнения всех его желаний.

Татьяна Усикова, мама Никиты: «Мы были летом на мор, и там он поборол свой страх высоты. Он прокатился на аттракционе «Экстрим», для меня это было безумно страшно, но с тех пор он грезит высотой. Он пытается попасть туда, где выше». Уже больше года Никита грезит увидеть Москву с Останкинской телебашни. Эстафету исполнения желаний приняли волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной». На их сайте мама около двух месяцев назад оставила заявку.

Татьяна Усикова, мама Никиты: «Когда исполняются детские мечты, это счастье не только для ребенка, но и для всех окружающих, которые это видят и радуются этому». Никита знает, что скоро увидит ночную столицу с высоты птичьего полета, но уже наметил следующую. Мальчик хочет поплавать с дельфинами и прокатится на спорт каре. Есть планы и на будущее.

Никита Усиков, участник благотворительного проекта «Мечтай со мной»: «Хирургом хочу стать. Потому что, когда я был в больнице, мне очень понравились врачи, и я захотел быть похожим на них. Я пытаюсь хорошо учиться». Никита изучает английский и китайский языки, ежедневно читает книгу по анатомии человека.



За пять лет существования проекта волонтеры вернули радость жизни пожилым и зажгли огонь в детских глазах. Исполнили больше 70 заветных и уже казалось бы несбыточных желаний.





Анна Вайсергисер

18 марта 2019 года







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