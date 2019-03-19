Новости версия для печати В Орле работает временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля Сенаторы приехали в наш город, чтобы собрать предложения по решению самых актуальных вопросов и проработать их на законодательном уровне.



Рабочий визит председателя комиссии Андрея Кутепова начался с посещения ОГУ им. Тургенева, где сенатор пообщался с преподавателями вуза, студентами и познакомился с их научными наработками. Как отметил Андрей Кутепов, именно в этих лабораториях куётся будущее IT-сферы, медтехники и даже пищепрома - студенты угостили его продукцией изготовленной по собственным технологиям. Сам же сенатор поднял вопрос заинтересованности выпускников вуза в трудоустройстве на местных предприятиях всех отраслей.

Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ: «Мы сами должны создавать эти условия - у нас. Чтобы вся творческая молодёжь оставалась в стенах хотя бы этого вуза, или на тех предприятиях, где они востребованы. Сегодняшний день говорит о том, что мы не получаем на должном уровне тех специалистов, которые уже необходимы производству - высокотехнологичному производству, медицинскому производству».









Антон Киселёв

18 марта 2019 года







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