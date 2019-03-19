Новости версия для печати Активисты орловских общественных организаций «Вятичи» и «Народный контроль» провели очередной рейд по питейным заведениям города Целью контрольных закупок было выяснить, сумеют ли несовершеннолетние волонтеры приобрести в торговых точках алкоголь. К эксперименту общественников присоединился наш корреспондент.



В круглосуточное заведение на улице Московской общественники отправились, получив сигналы от местных жителей о том, алкоголь покупателям здесь отпускают, невзирая на возраст. Двое несовершеннолетних активистов действительно без труда приобрели там хмельное.

Антон Яремкив, активист Орловской общественной организации «Вятичи»: «Был зафиксирован случай продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавец не попросил паспорт, не убедился в том, что это взрослые люди, и продал спиртосодержащую продукцию. Продавец сказала, что это обычная практика». Продавец заведения не скрывает: большинство ее покупателей - студенты технологического колледжа, куда, как известно, принимают после 9-го класса. Волонтеров женщина как раз приняла за своих завсегдатаев. Не удовлетворившись таким объяснением, общественники вызвали к месту событий полицейских. Вскоре у питейного заведения остановилась машина оперативной группы Железнодорожного отдела полиции. От участников контрольной закупки были взяты объяснения, правонарушение зафиксировали по всем правилам. На первый раз нерадивый продавец заплатит 30-тысячный штраф. Если продажа алкоголя несовершеннолетним подтвердится вновь, уголовного дела не избежать.





Иван Суверин

18 марта 2019 года







На главную страницу





