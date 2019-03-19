Новости версия для печати В орловском областном выставочном центре открылась межрегиональная художественная выставка «Крым наш» Сегодня отмечается 5 годовщина воссоединения Крыма с Россией.



Пейзажами этой жемчужины нашей планеты нельзя не восхищаться. На протяжении многих лет Крым является местом притяжения для людей искусства: литераторов, художников, музыкантов. На выставке в Орле представлено 33 работы. И здесь же Областной выставочный центр впервые представил картину «У берегов Крыма». Ее автором, предположительно, является Алексей Максимович Пешков - (Максим Горький). Сейчас идет графологическая экспертиза подписи на картине. Есть информация, что она написана в 30-е годы прошлого века в районе крымской дачи Горького. А предоставил ее на выставку правообладатель коллекционер Лавренов.



Выставка продлится до 7 апреля.





Татьяна Тимохина

18 марта 2019 года







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