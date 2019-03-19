Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Где учился - там и сгодился. Как оставить молодых специалистов в регионе?



- Весну по лужам встречают. Почему Орел утопает в вешних водах?



- Из-под пера Максима Горького вышли не только литературные произведения?



- Подарок к 70-летию - концерт почитателям таланта.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК









Вести-Орёл

18 марта 2019 года







На главную страницу





