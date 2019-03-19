Новости версия для печати На Орловщине весеннее половодье, скорее всего, будет развиваться по самому оптимистичному сценарию По прогнозам, начнётся оно уже на этой неделе. Об обеспечении безопасности в этот период сегодня будут говорить в мэрии на еженедельной планёрке.



Прогнозисты отмечают: если таяние льда на реках происходит в марте, то в большинстве случаев большая вода не приносит большой беды. По данным метеорологов, на этой неделе погода будет неустойчива, но столбик термометра будет уверенно двигаться к отметкам выше нуля. Но в мэрии готовы и к менее оптимистичному прогнозу. 35 улиц областного центра и около сотни домов попадают в паводковую зону. О том, как действовать по время ледохода как раз сегодня и будут говорить в мэрии Орла.





Надежда Невматулина

19 марта 2019 года







На главную страницу





