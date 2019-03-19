Новости версия для печати Мусор из частного сектора будет вывозиться в срок В мэрии Орла определили места для сбора ТКО.



Определено более 70 площадок для сбора мусора. В ближайшее время перевозчики отходов скорректируют график работы. Сотрудники территориальных управлений сообщат жителям о времени сбора ТКО на каждой площадке. А до 20 марта пополнится список контейнерных площадок, которые планируется благоустроить в рамках целевой программы.





Надежда Невматулина

19 марта 2019 года







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