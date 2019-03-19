Новости версия для печати В Орловской области около 18,5 тысяч рублей будет стоить путевка в загородный лагерь в этом году В правительстве региона рассказали о летнем отдыхе детей.



Около 18,5 тысяч рублей будет стоить путевка при продолжительности смены в 21 день. За 10 дней отдыха в лагерях палаточного типа родителям придётся заплатить 8 тысяч 872 рубля.



Также утверждена средняя стоимость путевок в государственные учреждения Орловской области. Департамент образования на эти цели планирует выделить почти 57 миллионов рублей. Кстати, родительская доля составит 15 процентов цены. Уже традиционно, дети-сироты, одаренные ребята, а также школьники, имеющие медицинские показания к санаторно-курортному лечению, смогут отдохнуть в загородных лагерях на льготных условиях.





Надежда Невматулина

19 марта 2019 года







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