Новости версия для печати Орловцам предлагают сдать нормы ГТО Они включают 11 ступеней для разных возрастных групп, для мужчин и для женщин.



Так, например, в программе школьников - бег на 60 метров и 2 километра, прыжки с разбега или с места в длину, подтягивание, отжимание, поднятие корпуса из позиции лежа на спине, наклоны вперед, метание снарядов на точность, лыжный кросс, стрельба, плавание, а также туристический поход.



Все, кто хочет сдать нормативы ГТО, могут зарегистрироваться на сайте. После этого необходимо позвонить в центр тестирования по телефону +7 (953) 413-33-38 и выбрать время выполнения испытаний.



Напомним, в прошлом году более тысячи жителей региона выполнили нормативы ГТО, из них золотые знаки получили 418 человек.





Надежда Невматулина

19 марта 2019 года







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