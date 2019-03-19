Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Из них одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил телесные повреждения.



18 марта в 18:30 водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик», следовал по автодороге «Орел-Тамбов» и в районе первого километра, не выдержал безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем «УАЗ», который следовал впереди в попутном направлении. В результате ДТП пассажир автомобиля УАЗ (женщина 1970г.р.) получила телесные повреждения.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

19 марта 2019 года







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