Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Больше миллиарда - на село. В Орле обсуждали проблемы районов и определяли векторы развития.

- Взрыв газа - условный, ликвидация последствий - вполне реальная. В Болхове прошла совместная тренировка спасателей и коммунальщиков.

- На Шипке всё спокойно. 140 лет освободительной войне на Балканах. За что болгары до сих пор благодарят русских солдат? Об этом - на языке живописи. В Орле открылась историческая выставка.



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Вести-Орёл

19 марта 2019 года







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