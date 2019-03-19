Новости версия для печати Экстренные службы Болховского района прошли проверку на боеготовность в ходе масштабных командно-штабных учений В учениях были задействованы все звенья гражданской обороны района.



Согласно замыслу тренировки, на фоне неблагоприятной погоды в одном из домов произошло ЧП районного масштаба - взрыв бытового газа. Первым в очаге условного ЧС свои навыки продемонстрировал местный пожарный гарнизон. Вслед за ним в зоне бедствия появились газовики, а также представители других коммунальных служб. Оценивались не только прикладные навыки тушения пожара и ведения аварийно-спасательных работ. Под пристальным вниманием организаторов тренировки оказались и районные чиновники. Им в случае ЧП придется не только координировать все местные подразделения, но и отчитываться о происходящем в Москву.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Иван Суверин

19 марта 2019 года







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