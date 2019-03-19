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В Орле прошел ежегодный съезд Ассоциации «Совета муниципальных образований Орловской области»

Участники съезда обсудили итоги работы за минувший год и перспективы деятельности на текущий.

Вот уже 12-й год подряд главы сельских поселений, районов и малых городов собираются в круглом зале, чтобы подвести итоги совместной работы муниципалов и областной власти в году ушедшем и определить цели - на наступивший. Правительством области сформировано 46 региональных проектов, направленных на улучшения качества жизни населения.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нам нельзя снижать набранные темпы своей работы, необходимо продолжать программы и проекты, начатые в прошлом году, выходить на новые рубежи. Для этого в частности будем еще активнее применять проектный подход в реализации приоритетных задач развития региона. Сегодня в области уже успешно функционирует собственная информационная система сопровождения проектной деятельности. Сейчас ведем большую работу по переходу на применение методики проектного управления в муниципальных образованиях области, большой объем работ предстоит выполнить в рамках программы по обеспечению комфортной среды проживания». 
В 2018 году на благоустройство территорий регионов была направлено из областного бюджета 539 миллионов рублей. В текущем - сумма увеличится и составит 739 миллионов. Кроме того, в 2019-м шесть малых городов Орловщины готовятся к участию во всероссийском конкурсе Минстроя России на лучшие проекты создания комфортной городской среды. Дмитровск, Малоархангельск, Болхов, Новосиль, Мценск, Ливны в случае успеха могут получить от 30 до 80 миллионов рублей. Удалось серьезно продвинуться и по программе устойчивого развития сельских территорий. На ее реализацию в 2018-м было выделено свыше одного миллиарда рублей. Большая часть суммы была направлена на развитие сети автомобильных дорог сельской местности. Программа продолжится и в текущем году.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Программы, которые реализовывались на муниципальных территориях - это и «Доступная и комфортная среда», это и «Городская среда», это и капитальный ремонт дворовых территорий, межквартальных проездов, капитальный ремонт сельских клубов, сельских школ, и в дальнейшем будут реализовываться».
Съезд муниципалитетов - это не только площадка для подведения итогов, но и возможность поделиться насущными проблемами, одна из которых - финансовая обеспеченность. К сожалению, большинство муниципальных образований региона являются дотационными. Собственных доходов зачастую не хватает даже для решения ключевых задач.
Иван Митин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Орловской области»: «Финансирование приводит к хронической дотационности муниципальных образований. Это значит, что мы не можем планировать свое развитие и в полной мере использовать правовые возможности. При этом очевидно, что наказывать муниципалитеты за бедность бессмысленно, необходимо укреплять местные бюджеты». 
По традиции на ежегодной встрече представителей органов местного самоуправления отмечают лучших. Почетными грамотами губернатора и областного совета народных депутатов была отмечена деятельность ряда глав сельских поселения и городов Орловской области.



Татьяна Дьяконова
19 марта 2019 года

 


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