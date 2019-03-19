Новости версия для печати Определился второй победитель отборочного этапа фестиваля Ночной хоккейной лиги в Орловской области Обладателем путевки в Сочи стала команда «Легион».



В матче последнего тура «Легион» обыграл своего основного конкурента - команду «Спарта» - со счетом 4:3. Эта победа стала третьей в пяти очных встречах соперников в сезоне. Теперь «Легион» впервые представит наш регион на итоговом Фестивале Ночной лиги, который состоится в мае в Сочи. Напомним, турнир в дивизионе «40+» в этом году выиграла «Ледовая арена».





Анастасия Дорохова

19 марта 2019 года







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