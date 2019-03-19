В Орле в ликвидации пожара принимал участие почти весь пожарный гарнизон

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вторник
19.03.2019
23:19:11
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В Орле в ликвидации пожара принимал участие почти весь пожарный гарнизонЧП произошло в Северном районе города.
Местом происшествия стал большой ангар на улице Раздольной. Сигнал о возгорании на пульт службы спасения поступил примерно в 8:40. В помещении размером 15 на 30 метров находились 2 грузовика, минивэн, а также все атрибуты автомастерской, включая оборудование, газовые баллоны и изрядный запас горюче-смазочных веществ.
Пожар охватил постройку по всей площади. Температура в очаге была такова, что железные фермы ангара гнулись как проволока. Для тушения пожара пришлось задействовать 11 единиц техники и больше 30 огнеборцев. О пострадавших не сообщается.
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