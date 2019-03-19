Новости версия для печати В Орле в ликвидации пожара принимал участие почти весь пожарный гарнизон ЧП произошло в Северном районе города.



Местом происшествия стал большой ангар на улице Раздольной. Сигнал о возгорании на пульт службы спасения поступил примерно в 8:40. В помещении размером 15 на 30 метров находились 2 грузовика, минивэн, а также все атрибуты автомастерской, включая оборудование, газовые баллоны и изрядный запас горюче-смазочных веществ.



Пожар охватил постройку по всей площади. Температура в очаге была такова, что железные фермы ангара гнулись как проволока. Для тушения пожара пришлось задействовать 11 единиц техники и больше 30 огнеборцев. О пострадавших не сообщается.









Иван Суверин

19 марта 2019 года







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