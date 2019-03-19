Новости версия для печати Тема улучшения жилищных условий остается актуальной для жителей Орловщины Неудивительно, что она оказалась среди тех, с которыми пришли жители региона на прием к губернатору.



На встречу с Андреем Клычковым приехали жители из Орловского, Урицкого, Покровского и Свердловского районов. В основном, были подняты вопросы оказания помощи многодетным семьям, улучшения жилищных условий, ремонта муниципальных и внутрипоселковых дорог. Были даны поручения по решению этих вопросов.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

19 марта 2019 года







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