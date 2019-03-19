Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Пожар повышенной сложности. Сегодня в Северном районе Орла работали десятки огнеборцев.

- Под наблюдение. Орловскую психбольницу обязали установить на территории видеоконтроль.

- Собери страну из пазлов! В Орле прошел необычный турнир.

- Музыка поэзии Фета. Неделю детской книги в этом году соединили с театром.



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Вести-Орёл

19 марта 2019 года







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