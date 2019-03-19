Новости версия для печати СК начал проверку условий проживания людей в аварийном доме на улице Калинина в Орле Проверка была инициирована после выхода сюжета на одном из федеральных каналов.



В результате проверки будет дана оценка действиям или бездействию чиновников, кто отвечает за переселение людей из ветхого жилья - указано на сайте ведомства.





Татьяна Напольских

19 марта 2019 года







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