Новости версия для печати На территории орловской психбольницы должно быть установлено видеонаблюдение А на постах охраны - система видеомониторинга.



Такое решение принял областной суд. Система видонаблюдения необходима для обеспечения безопасности и контроля. Напомним, в Орле уже был громкий случай, когда пациент самовольно ушел из больницы и напал на полицейских. Вооруженного мужчину, взявшего в заложники сотрудницу полиции, задержали в Горпарке.





Татьяна Напольских

19 марта 2019 года







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