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В Орле прошел чемпионат по сбору спилс-карт

В череде мероприятий, посвященных пятилетию присоединения Крыма к России, одним из самых интересных стал вузовский чемпионат по сбору спилс-карт. Что такое спилс-карты, и как в современном мире может помочь знание географии?

Спилс-карты - мозаичное изображение административного устройства нашей страны. Состязания по сбору пазлов проходят в рамках федеральной программы «Знаю Россию». В Орле ее первопроходцем стал центр молодежи «Полет». 
 
Заявки на участие в первом чемпионате подали пять команд - по одной от каждого вуза. Задача была собрать карту за полчаса. За честностью спора следили наблюдатели. Каждый студент пришел на это соревнования со своей целью. Для кого-то важно было вспомнить школьные курсы истории и географии, для кого-то - увидеть, как долго добираться в гости к друзьям. 
 
Цель пробных соревнований по сбору спилс-карт была достигнута - орловские студенты проявили высокий интерес к знанию и пониманию устройства своей страны. Следующим этапом развития интеллектуального развлечения станет турнир в рамках окружного форума, который состоится в Орле уже на этой неделе. Там свои знания в географии России будут показывать не только россияне, но и студенты-иностранцы.





Анастасия Дорохова
19 марта 2019 года

 


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