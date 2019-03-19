Новости версия для печати В Орле продолжается Неделя детской книги В городских библиотеках она будет проходить до 25 марта.



Сегодня в библиотеке имени Пришвина состоялась встреча с детской писательницей Анастасией Орловой. Она - лауреат премии Президента России в области литературы и искусства для детей и юношеств.



А в детской библиотеке имени Афанасия Фета о творчестве поэта юным читателям в театрализованной форме рассказали студенты Орловского института культуры. И такая форма - неслучайна. Эта Неделя книги посвящена театру.









Татьяна Тимохина

19 марта 2019 года







На главную страницу





