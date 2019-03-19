Не хочешь? Заставим!

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Подрядные организации, которые уклоняются от гарантийных дорожных работ, заплатят в казну неустойку из средств банковской гарантии. На выполнение своих обязательств в добровольном порядке городские власти дали не больше двух недель. Об этом говорили сегодня на рабочем совещании в мэрии Орла. Обсудили и другие насущные для Орла темы.

На улицах областного центра начался ямочный ремонт. «Спецавтобаза» залатала уже в общей сумме больше сотни квадратных метров. Но основной подрядчик на этот вид работ - областная Дорожная служба.
Светлана Балашова, и.о. управления коммунального хозяйства г. Орла: «Областная «Дорожная служба» в рамках контракта из 1300 квадратных метров литого асфальта сделала 1116, и по прямым договорам «Спецавтобаза» сделала 150 квадратных метров литого асфальта. Завтра заключим контракт с областной «Дорожной службой» еще на 1300 квадратных метров».
А вот с теми, кто должен ремонтировать дороги по гарантии, не все так оптимистично. На работу вышли всего пара организаций. Ждать не будут. Не сделают сами - оплатят не только сам ремонт, а еще и солидный штраф.

Готовятся городские чиновники и к плановым капитальным дорожным работам. Последние согласования проходит документация сразу по четырем улицам - Северной, Московской, Комсомольской и Кромскому шоссе.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта г. Орла: «28 марта последний день подачи заявок, 1 апреля у нас аукцион. По Кромскому шоссе в настоящий момент документация сдана на экспертизу».
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Мы сделали еще резервный перечень, который сформирован по поручениям и обращениям граждан, а также по предписаниям ГИБДД от 2018 года. Мы договорились с правительством Орловской области, что дополнительные средства, которые получатся в результате экономии по выбору подрядчиков не только в городе Орле, но и в других муниципальных образованиях, будут перераспределены и будут направлены в том числе на ремонт улично-дорожной сети в городе Орле».
В апреле продолжится ремонт двух общественных территории и начнется благоустройство сквера Гуртьева. Александр Муромский рекомендовал с этими работами ускориться.

Ускориться придется чиновникам и по сносу незаконных рекламных конструкций. В городе в число разрешенных попало лишь 375 отдельностоящих билбордов.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Если незаконная реклама - ее надо сносить, и сразу найдется хозяин рекламы, если нет - найдут через суд. Если придерживаться методологии, то быстрее наведем порядок. Если будем ждать, когда кто-то к нам придет и сам согласится снести или убрать рекламу, то растянется года на два вперед».
Активизироваться городским властям нужно будет и в вопросе взаимодействиями с управляющими компаниями по ремонту поврежденных кровель. Этой зимой их образовалось рекордное число.




Оксана Гранн
19 марта 2019 года

 


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