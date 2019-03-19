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Временная комиссия Совета Федерации оценит, как помочь Орловщине материально

Орловская область стала 11-м по счету регионом, который посетила временная комиссия Совета Федерации. Проанализировав полученную информацию, планируют улучшить правовое регулирование в сфере госконтроля. Сенаторы приняли участие в совещание по национальным проектам. Их - 12. Но не все реализуются так, как хотелось бы. В чем загвоздка?

Итогом визита сенаторов станет срез существующих возможностей и той помощи, которую требуется оказать регионам, чтобы достичь поставленных показателей по нацпроектам. На совещании озвучили: на Орловщине пока идет речь о реализации 11 проектов. По всем направлениям будут даны рекомендации. Из того, что уже сказано: микрорайону Зареченскому не хватает деревьев, здравоохранению - контроля за закупками лекарственных препаратов, спортивных центров должно быть как минимум в два раза больше.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Все цифры понятны, они были доведены всем, и федеральный центр тоже о них знал - об этих 27 %, а ставил задачу - 55 %. Но при этом материально технические возможности - 5000 тренеров это 5 тысяч зарплат ежемесячно, плюс материальное обеспечение тех спортивных школ, которые должны быть. На сегодняшний день меры федеральной поддержки на эти цели не выделяются».
Поэтому в регионе сделали ставку на массовый спорт - плоскостные спортивные сооружения появятся в этом году в 12-ти районах.

О демографии рассказали сенаторам многодетные мамы. В регионе их число растет - это плюс, а с ними и проблемы - это минус. Решение уже есть, дело за реализацией и контролем.
Андрей Кутепов, председатель временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ: «Мы находим понимание между органами власти и многодетными мамами. Не может не радовать количество семей, которое растет в области».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я согласен абсолютно с вопросом о необходимости создания отдельного координационного центра при губернаторе по решению проблем многодетных. Многодетные - это срез общества, срез социальных запросов, потребностей, на основание которого мы можем в дальнейшем реализовывать меры как социальной поддержки, так и определять индивидуальный подход».
Еще одна рекомендация - у каждого национального проекта должен появиться ответственный. Определенный человек с именем и фамилией. Чтобы было с кого спрашивать. А меры социальной поддержки от федерального центра будут зависеть от того, как оценили возможности нашего региона гости.




Анна Вайсергисер
19 марта 2019 года

 


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