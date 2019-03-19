Новости версия для печати Сегодня орловская Госавтоинспекция на пресс-конференции подвела первые в этом году итоги Нарушать меньше не стали. Штрафовать - тоже. Только за два месяца жители региона заплатили почти 30 млн. рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. Количество ДТП, самые аварийные автодороги, насущные проблемы на маршрутном транспорте - всё это главный инспектор региона обсудил с журналистами.



Число аварий, в которых погибли и пострадали люди, в ГИБДД всегда считали самым чувствительным показателем. С начала года таких ДТП стало меньше. Вот только статистика смертельных происшествий на убыль не идет.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «78 происшествий, 12 человек, к сожалению, погибло, и 101 человек получил ранения». Особую проблему для инспекторов составляют сегодня федеральные трассы. Там концентрация гибельных ДТП существенно больше.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Тревожат федеральные дороги. При снижении количества ДТП почти на 40%, это 13 ДТП, 8 человек погибло (плюс 700%). И очень серьезный прирост - это Орел - Тамбов. Это федеральная дорога с особой интенсивностью. Назрел вопрос разделения транспортных потоков». В 2019-м огорчали инспекторов не только водители, но и пешеходы, причем последние - с ущербом для себя.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Пять человек погибло - рост на 25%. Четверо из этих пешеходов погибли по собственной вине». Как раз такой случай произошел в январе на трассе Нарышкино-Сосково. Там 39-летний пешеход не переходил дорогу, и даже не шел по ней вдоль, а попросту на ней разместился. Закономерным итогом стало смертельное ДТП. Водитель внедорожника слишком поздно заметил «препятствие».



Недавняя попытка инспекторов привести пассажирские перевозки в Орле к стандартам безопасности у пассажиров энтузиазма не вызвала.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Неоднозначное отношение, как со стороны пассажиров, так и со стороны СМИ». Однако в ГИБДД напомнили, к чему водителей маршруток приводит вседозволенность.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Хотел бы вспомнить ДТП, которое произошло в прошлом году на улице Комсомольской, когда «Газель» вылетела на бордюр, и пострадало 14 человек. Да, мы социальную напряженность вызываем этими рейдами, но я объяснил – почему». В этом году инспекторами были недовольны многие участники движения, но главным образом, правонарушители, и зачастую находившиеся подшофе. И недовольство это не раз выходило за пределы обычного бытового хамства.

Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При противоправных действиях принцип следующий - мы все бросаем и занимаемся только этим товарищем, потому что «милиционеров бить нельзя». Как правило, после такого еще ни один человек от ответственности не ушел». Несмотря на подобные инциденты, говорят в ГИБДД, борьба с нетрезвым вождением приносит свои плоды. Число пьяных ДТП в регионе в этом году удалось снизить на три четверти.









Иван Суверин

19 марта 2019 года







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