Сегодня орловская Госавтоинспекция на пресс-конференции подвела первые в этом году итоги

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Сегодня орловская Госавтоинспекция на пресс-конференции подвела первые в этом году итогиНарушать меньше не стали. Штрафовать - тоже. Только за два месяца жители региона заплатили почти 30 млн. рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. Количество ДТП, самые аварийные автодороги, насущные проблемы на маршрутном транспорте - всё это главный инспектор региона обсудил с журналистами.
Число аварий, в которых погибли и пострадали люди, в ГИБДД всегда считали самым чувствительным показателем. С начала года таких ДТП стало меньше. Вот только статистика смертельных происшествий на убыль не идет.
Особую проблему для инспекторов составляют сегодня федеральные трассы. Там концентрация гибельных ДТП существенно больше.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «78 происшествий, 12 человек, к сожалению, погибло, и 101 человек получил ранения».
В 2019-м огорчали инспекторов не только водители, но и пешеходы, причем последние - с ущербом для себя.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Тревожат федеральные дороги. При снижении количества ДТП почти на 40%, это 13 ДТП, 8 человек погибло (плюс 700%). И очень серьезный прирост - это Орел - Тамбов. Это федеральная дорога с особой интенсивностью. Назрел вопрос разделения транспортных потоков».
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Пять человек погибло - рост на 25%. Четверо из этих пешеходов погибли по собственной вине».Как раз такой случай произошел в январе на трассе Нарышкино-Сосково. Там 39-летний пешеход не переходил дорогу, и даже не шел по ней вдоль, а попросту на ней разместился. Закономерным итогом стало смертельное ДТП. Водитель внедорожника слишком поздно заметил «препятствие».
Недавняя попытка инспекторов привести пассажирские перевозки в Орле к стандартам безопасности у пассажиров энтузиазма не вызвала.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Неоднозначное отношение, как со стороны пассажиров, так и со стороны СМИ».Однако в ГИБДД напомнили, к чему водителей маршруток приводит вседозволенность.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Хотел бы вспомнить ДТП, которое произошло в прошлом году на улице Комсомольской, когда «Газель» вылетела на бордюр, и пострадало 14 человек. Да, мы социальную напряженность вызываем этими рейдами, но я объяснил – почему».В этом году инспекторами были недовольны многие участники движения, но главным образом, правонарушители, и зачастую находившиеся подшофе. И недовольство это не раз выходило за пределы обычного бытового хамства.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При противоправных действиях принцип следующий - мы все бросаем и занимаемся только этим товарищем, потому что «милиционеров бить нельзя». Как правило, после такого еще ни один человек от ответственности не ушел».Несмотря на подобные инциденты, говорят в ГИБДД, борьба с нетрезвым вождением приносит свои плоды. Число пьяных ДТП в регионе в этом году удалось снизить на три четверти.