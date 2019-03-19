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Сегодня орловская Госавтоинспекция на пресс-конференции подвела первые в этом году итоги

Нарушать меньше не стали. Штрафовать - тоже. Только за два месяца жители региона заплатили почти 30 млн. рублей штрафов за нарушения правил дорожного движения. Количество ДТП, самые аварийные автодороги, насущные проблемы на маршрутном транспорте - всё это главный инспектор региона обсудил с журналистами.

Число аварий, в которых погибли и пострадали люди, в ГИБДД всегда считали самым чувствительным показателем. С начала года таких ДТП стало меньше. Вот только статистика смертельных происшествий на убыль не идет.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «78 происшествий, 12 человек, к сожалению, погибло, и 101 человек получил ранения».
Особую проблему для инспекторов составляют сегодня федеральные трассы. Там концентрация гибельных ДТП существенно больше.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Тревожат федеральные дороги. При снижении количества ДТП почти на 40%, это 13 ДТП, 8 человек погибло (плюс 700%). И очень серьезный прирост - это Орел - Тамбов. Это федеральная дорога с особой интенсивностью. Назрел вопрос разделения транспортных потоков».
В 2019-м огорчали инспекторов не только водители, но и пешеходы, причем последние - с ущербом для себя.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области:  «Пять человек погибло - рост на 25%. Четверо из этих пешеходов погибли по собственной вине».
Как раз такой случай произошел в январе на трассе Нарышкино-Сосково. Там 39-летний пешеход не переходил дорогу, и даже не шел по ней вдоль, а попросту на ней разместился. Закономерным итогом стало смертельное ДТП. Водитель внедорожника слишком поздно заметил «препятствие».

Недавняя попытка инспекторов привести пассажирские перевозки в Орле к стандартам безопасности у пассажиров энтузиазма не вызвала.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области:  «Неоднозначное отношение, как со стороны пассажиров, так и со стороны СМИ».
Однако в ГИБДД напомнили, к чему водителей маршруток приводит вседозволенность.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Хотел бы вспомнить ДТП, которое произошло в прошлом году на улице Комсомольской, когда «Газель» вылетела на бордюр, и пострадало 14 человек. Да, мы социальную напряженность вызываем этими рейдами, но я объяснил – почему».
В этом году инспекторами были недовольны многие участники движения, но главным образом, правонарушители, и зачастую находившиеся подшофе. И недовольство это не раз выходило за пределы обычного бытового хамства.
Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «При противоправных действиях принцип следующий - мы все бросаем и занимаемся только этим товарищем, потому что «милиционеров бить нельзя». Как правило, после такого еще ни один человек от ответственности не ушел».
Несмотря на подобные инциденты, говорят в ГИБДД, борьба с нетрезвым вождением приносит свои плоды. Число пьяных ДТП в регионе в этом году удалось снизить на три четверти.




Иван Суверин
19 марта 2019 года

 


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