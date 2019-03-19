Новости версия для печати Минувшей зимой число пострадавших от плохой уборки снега значительно выше официальной статистики Об этом говорят волонтеры, принявшие участие в партийном проекте «Единой России» - «Управдом».



Волонтеры провели социологический опрос. Как выяснилось, большинство респондентов, поскользнувшись и упав, не стали обращаться в травмпункт, справились сами. Еще один вывод, к которому пришли участники проекта - крупные управляющие компании хуже справляются с обязанностями по уборке территорий, нежели маленькие. Подробнее в нашем материале.









Анна Вайсергисер

19 марта 2019 года







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