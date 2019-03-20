Новости версия для печати Подготовка к весенним полевым работам на Орловщине вышла на финишную прямую Сегодня на совещании в администрации области обсудят план работ и проблемы, с которыми сталкиваются аграрии.



Техника уже отремонтирована и готова выйти в поля. В этом году, по информации профильного департамента, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Орловской области превысит 1 млн 240 тысяч гектар. Под урожай 2019 года посеяно более 440 тысяч гектар озимых культур. Яровой сев в хозяйствах всех категорий, в том числе и личных подсобных хозяйствах, планируется провести на площади 742 тысячи гектар.





Надежда Невматулина

20 марта 2019 года







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