Новости версия для печати Сотрудники Госавтоинспекции с начала года пресекли 262 нарушения на железной дороге Во всех случаях водители не соблюдали правила проезда железнодорожных переездов.



Экипажи ДПС в ходе рейдов проверяют состояние переездов и выявляют нарушителей. Пять человек не смогли ограничиться профилактической беседой. На них наложили штраф. Дорожные полицейские напоминают: все участники движения не должны находиться в зоне переезда, когда шлагбаум закрывается, и загорелся соответствующий сигнал светофора. Если нет шлагбаума, то расстояние до ближайшего рельса должно быть не меньше 10-ти метров.



Акция «Внимание, переезд» продлится до 29 марта.





Надежда Невматулина

20 марта 2019 года







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