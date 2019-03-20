Новости версия для печати 21 марта в Орле включат сирены Жителей просят сохранять спокойствие. Это техническая проверка системы экстренного оповещения.



Пройдет она в этот четверг с 11 до 13 часов. В это время в Орле и районных центрах зазвучат электросирены. Это плановая проверка для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости. В региональном главке МЧС пояснили, что включение сирен означает сигнал «Внимание всем!». И в случае угрозы или возникновения ЧП, нужно немедленно подойти к ближайшему источнику информации (телевизору, радио, громкоговорителю) и следовать дальнейшим указаниям. Просьба ко всем жителям Орловской области при включении электросирен сохранять спокойствие.





Надежда Невматулина

20 марта 2019 года







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