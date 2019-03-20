Новости версия для печати В Орле собираются навести порядок с рекламой на улицах В ближайшее время будет составлен график демонтажа незаконных конструкций.



Напомним, с прошлого года в областном центре действуют новые правила согласования вывесок и рекламных конструкций. Главная цель – максимально вписать вывески и баннеры в городскую архитектурную среду. Все конструкции должны размещаться в отведенных местах. Они прописаны в проектной документации. Но не все подрядчики стремятся выполнять правила. Поэтому в мэрии составят график выполнения работ по сносу объектов, которые не вошли в схему размещения. При этом собственникам дается шанс самостоятельно демонтировать незаконные конструкции.





Надежда Невматулина

20 марта 2019 года







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