Новости версия для печати В Орловской области только 5% девятиклассников не смогли сдать итоговое устное собеседование по русскому языку Региональный центр оценки качества образования подвел итоги так называемой основной волны.



В дополнительный период собеседование успешно прошли 78 человек. Напомним, такое тестирование в школах страны в этом году сдавали впервые, и оно является допуском к основному государственному экзамену. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрен еще один дополнительный день — 6 мая.





Надежда Невматулина

20 марта 2019 года







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