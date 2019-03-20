В Орловской области только 5% девятиклассников не смогли сдать итоговое устное собеседование по русскому языку

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среда
20.03.2019
15:25:27
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В Орловской области только 5% девятиклассников не смогли сдать итоговое устное собеседование по русскому языкуРегиональный центр оценки качества образования подвел итоги так называемой основной волны.
В дополнительный период собеседование успешно прошли 78 человек. Напомним, такое тестирование в школах страны в этом году сдавали впервые, и оно является допуском к основному государственному экзамену. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрен еще один дополнительный день — 6 мая.
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